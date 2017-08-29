ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

В детской художественной школе пройдет день творения



В этом году Детской художественной школе исполняется 35 лет.

1 сентября в 16-00 состоится торжественное открытие выставки работ выпускников школы, которые занимаются творческой деятельностью в области дизайна, архитектуры, изобразительного искусства.



2 сентября в Детской художественной школе пройдет День творенья. С утра и до самого вечера педагоги и выпускники школы будут принимать гостей. Они расскажут обо всем, чему учат больших и маленьких учеников. Посетителей ждут оригинальные мастер-классы для дошколят и школьников, познавательные лекции для взрослых.







