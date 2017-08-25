ТРИ ЧАСА БЕЗ СВЕТА

Поселок Первомайский остался без электричества на три часа

Электричество в пос. Первомайский отключилось в 11.35 на подстанции № 9 со стороны линии 35 киловольт. Специалисты муниципального предприятия «Горэлектросеть» перепитали часть нагрузок по 5 кВ в другие секции. Затем произошло повторное отключение трансформатора. Тогда запитали по другой схеме и в 14,35 электричество было восстановлено.

Точные причины отключения устанавливаются, но замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин считает, что авария произошла из - за проливного дождя.

В целом обстановка в городе нормальная, все находится под контролем.



