ТРИ ЧАСА БЕЗ СВЕТА
25.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Анастасия Совцова
Поселок Первомайский остался без электричества на три часа
Электричество в пос. Первомайский отключилось в 11.35 на подстанции № 9 со стороны линии 35 киловольт. Специалисты муниципального предприятия «Горэлектросеть» перепитали часть нагрузок по 5 кВ в другие секции. Затем произошло повторное отключение трансформатора. Тогда запитали по другой схеме и в 14,35 электричество было восстановлено.
Точные причины отключения устанавливаются, но замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин считает, что авария произошла из - за проливного дождя.
В целом обстановка в городе нормальная, все находится под контролем.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
25 мая 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияГроза могла стать причиной отключения света в Железногорске
28 августа 2014 | Раздел: Cобытия••• Сегодня во втором часу ночи отключилось электричество в карьере в поселке Терентьево
11 февраля 2013 | Раздел: Происшествия••• Шесть часов без света провели жители поселка Первомайский в это воскресенье
10 февраля 2013 | Раздел: Происшествия••• 10 февраля 19 час 30 мин: посёлок Первомайский сидит без света почти четыре часа
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Татьяна Фирсова, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Татьяна Зимина, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Гость Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Татьяна Фирсова, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Татьяна Фирсова, в новости: ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Гость Грэг, в новости: ПОМОЖЕМ КБУ!!!
Гость Грэг, в новости: ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ
НОВОСТИ ЧАСА
КНДР произвела новый пуск ракеты
Южнокорейские военные заявил, что Северная Корея осуществила пуск ракеты, сообщает информационное агенство «Киодо». В настоящее время уточняется вся информация по этому поводу.
Представитель воюющего за Украину российского актера сделала заявление
Фото российского актёра Анатолия Пашинина, вступившего в ряды Украинской добровольческой армии, с автоматом и в каске, — это монтаж. С таким заявлением выступила представитель артиста Юлия Павлова.
В парке Горького убили «одетого не по понятиям» мужчину
В парке Горького трое пьяных парней убили молодого бизнесмена Стаса Думкина за его внешний вид. Компании не понравилась шляпа и очки молодого человека.
На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone
Интернет-пользователи обнаружили на фреске итальянского художника Умберто Романо «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года персонажа с iPhone.
Лисицы-монстры обнаружены в Финляндии
Активисты движения Animal Justice обнаружили на западе Финляндии ферму, где незаконно разводили лисиц для получения меха серебристого цвета.
Южнокорейские военные заявил, что Северная Корея осуществила пуск ракеты, сообщает информационное агенство «Киодо». В настоящее время уточняется вся информация по этому поводу.
Представитель воюющего за Украину российского актера сделала заявление
Фото российского актёра Анатолия Пашинина, вступившего в ряды Украинской добровольческой армии, с автоматом и в каске, — это монтаж. С таким заявлением выступила представитель артиста Юлия Павлова.
В парке Горького убили «одетого не по понятиям» мужчину
В парке Горького трое пьяных парней убили молодого бизнесмена Стаса Думкина за его внешний вид. Компании не понравилась шляпа и очки молодого человека.
На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone
Интернет-пользователи обнаружили на фреске итальянского художника Умберто Романо «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года персонажа с iPhone.
Лисицы-монстры обнаружены в Финляндии
Активисты движения Animal Justice обнаружили на западе Финляндии ферму, где незаконно разводили лисиц для получения меха серебристого цвета.