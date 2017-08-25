ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!

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25.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 59 | Автор: Татьяна Зимина

Сегодня железногорцы провели большой субботник по очистке береговой линии городского озера

Прибрать береговую зону вызвались более 150 человек. Работники муниципальных предприятий: КБУ. ГЖКУ, ГТС, «Горэлекторесеть», ГО и ЧС, сотрудники администрации ЗАТО, - своими силами расчищали от мусора, коряг и порубочных остатков территорию вдоль «народной дорожки» в районе городского озера.
Перед стартом глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков поблагодарил коллектив КБУ и его директора Николая Пасечкина за вклад в благоустройство и комфорт города и поселков, вручив благодарственные письма.

Николай Пасечкин был удостоен лично еще одной награды — он получил благодарственное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края.

В свою очередь администрация города разработала специальный значок «Я - железногорец», он вручается только тем, кто вкладывает свою любовь и труд в развитие города. Первыми обладателями значка стали работники «Комбината благоустройства»: Роман Пронин, Иван Вторушин, Евгений Прохоров и руководитель предприятия Николай Пасечкин.

Трудовой десант двинулся расчищать дорожку в двух направлениях: в сторону ТЦ «Сибирский городок» и в сторону церкви. Для уборки была задействована техника, тракторы и моторная лодка, чтобы вытаскивать коряги из воды.

Территорию дорожки продолжат облагораживать. Для отдыха горожан установят лавочки, мусорные урны, элементы декора.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 00:40 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

А когда озеро на половину сливали...разве не коряги и пни должны были вычистить????

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