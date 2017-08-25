ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Сегодня железногорцы провели большой субботник по очистке береговой линии городского озера
Прибрать береговую зону вызвались более 150 человек. Работники муниципальных предприятий: КБУ. ГЖКУ, ГТС, «Горэлекторесеть», ГО и ЧС, сотрудники администрации ЗАТО, - своими силами расчищали от мусора, коряг и порубочных остатков территорию вдоль «народной дорожки» в районе городского озера.
Перед стартом глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков поблагодарил коллектив КБУ и его директора Николая Пасечкина за вклад в благоустройство и комфорт города и поселков, вручив благодарственные письма.
Николай Пасечкин был удостоен лично еще одной награды — он получил благодарственное письмо Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края.
В свою очередь администрация города разработала специальный значок «Я - железногорец», он вручается только тем, кто вкладывает свою любовь и труд в развитие города. Первыми обладателями значка стали работники «Комбината благоустройства»: Роман Пронин, Иван Вторушин, Евгений Прохоров и руководитель предприятия Николай Пасечкин.
Трудовой десант двинулся расчищать дорожку в двух направлениях: в сторону ТЦ «Сибирский городок» и в сторону церкви. Для уборки была задействована техника, тракторы и моторная лодка, чтобы вытаскивать коряги из воды.
Территорию дорожки продолжат облагораживать. Для отдыха горожан установят лавочки, мусорные урны, элементы декора.
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