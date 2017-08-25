В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВАЛЕРИЙ ГОЛОВКИН

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 28 августа

Пойдем в школу! Готовы ли образовательные учреждения к новому учебному году? Сколько железногорских ребят сядет за парты 1 сентября? Какие новшества ожидают учителей, детей и родителей в новом учебном году? На эти и другие темы будем говорить с руководителем Управления образования ЗАТО г. Железногорск Валерием Головкиным.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 28 августа в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.