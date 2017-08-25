В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВАЛЕРИЙ ГОЛОВКИН
25.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 51 | Автор: Наталья Кокорина
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 28 августа
Пойдем в школу! Готовы ли образовательные учреждения к новому учебному году? Сколько железногорских ребят сядет за парты 1 сентября? Какие новшества ожидают учителей, детей и родителей в новом учебном году? На эти и другие темы будем говорить с руководителем Управления образования ЗАТО г. Железногорск Валерием Головкиным.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 28 августа в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
23 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 26 декабря
26 августа 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 29 августа
26 августа 2016 | Раздел: ---Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 29 августа
27 мая 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите в понедельник, 30 мая, программу «Открытая студия»
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Татьяна Фирсова, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Татьяна Зимина, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Гость Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Татьяна Фирсова, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Татьяна Фирсова, в новости: ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Гость Грэг, в новости: ПОМОЖЕМ КБУ!!!
Гость Грэг, в новости: ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ
НОВОСТИ ЧАСА
КНДР произвела новый пуск ракеты
Южнокорейские военные заявил, что Северная Корея осуществила пуск ракеты, сообщает информационное агенство «Киодо». В настоящее время уточняется вся информация по этому поводу.
Представитель воюющего за Украину российского актера сделала заявление
Фото российского актёра Анатолия Пашинина, вступившего в ряды Украинской добровольческой армии, с автоматом и в каске, — это монтаж. С таким заявлением выступила представитель артиста Юлия Павлова.
В парке Горького убили «одетого не по понятиям» мужчину
В парке Горького трое пьяных парней убили молодого бизнесмена Стаса Думкина за его внешний вид. Компании не понравилась шляпа и очки молодого человека.
На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone
Интернет-пользователи обнаружили на фреске итальянского художника Умберто Романо «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года персонажа с iPhone.
Лисицы-монстры обнаружены в Финляндии
Активисты движения Animal Justice обнаружили на западе Финляндии ферму, где незаконно разводили лисиц для получения меха серебристого цвета.
Южнокорейские военные заявил, что Северная Корея осуществила пуск ракеты, сообщает информационное агенство «Киодо». В настоящее время уточняется вся информация по этому поводу.
Представитель воюющего за Украину российского актера сделала заявление
Фото российского актёра Анатолия Пашинина, вступившего в ряды Украинской добровольческой армии, с автоматом и в каске, — это монтаж. С таким заявлением выступила представитель артиста Юлия Павлова.
В парке Горького убили «одетого не по понятиям» мужчину
В парке Горького трое пьяных парней убили молодого бизнесмена Стаса Думкина за его внешний вид. Компании не понравилась шляпа и очки молодого человека.
На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone
Интернет-пользователи обнаружили на фреске итальянского художника Умберто Романо «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года персонажа с iPhone.
Лисицы-монстры обнаружены в Финляндии
Активисты движения Animal Justice обнаружили на западе Финляндии ферму, где незаконно разводили лисиц для получения меха серебристого цвета.