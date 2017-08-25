МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
25.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 49 | Автор: Наталья Кокорина
29 августа в музее пройдет день открытых лверей
Мероприятие, посвященое 29-му дню рождения МВЦ, пройдет по Свердлова, 49а и 55а.
С 9.00 до 17.00 все экспозиции можно будет посетить совершенно бесплатно, принять участие в интерактивных занятиях и мастер-классах, а также выбрать самый значимый предмет на выставках и устроить с ним фотосессию.
Лучшие снимки будут опубликованы на сайте МВЦ, а их авторы получат именные абонементы на посещение музея до конца 2017 года.
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