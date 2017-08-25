ЕДЕМ ЗА ПОБЕДОЙ
25.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 49 | Автор: Наталья Кокорина
Сергей Пешков представит Железногорск в финале XI Спартакиады Совета муниципальных образований Красноярского края
Соревнования пройдут 15-16 сентября в центре «Тесь» Минусинского района.
За победу будут бороться сборные пяти округов, в составе каждой 30 человек. Муниципальные руководители померяются силами в футболе, волейболе, стрельбе, настольном теннисе, лёгкой атлетике и дартсе. В состав команд вошли главы, показавшие лучшие результаты на зональных соревнованиях. Тогда, в июне, Сергей Пешков в личном зачёте занял I место по настольному теннису, III место в стрельбе и дартсе. И завоевал путёвку в финал Спартакиады в составе сборной команды территориальной зоны «Центр». Его зона спортивной ответственности – настольный теннис.
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