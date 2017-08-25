КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ

Сегодня, 25 августа, на территории ЗАТО пройдет рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Предстоит массовая проверка водителей с целью выявления признаков состояния опьянения. В местах концентрации дорожно-транспортных происшествий экипажи дорожно - патрульной службы будут выявлять нетрезвых водителей, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям. На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.



В случае установления факта опьянения, а также невыполнения законного требования сотрудника ГИБДД о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, водители будут привлекаться к административной ответственности: управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.



Сообщить о нетрезвом водителе можно, позвонив в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск: 76-58-58; 102 или 02. По всем поступившим сигналам инспекторами ДПС будут приняты оперативные меры реагирования.