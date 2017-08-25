КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ
Сегодня, 25 августа, на территории ЗАТО пройдет рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель»
Предстоит массовая проверка водителей с целью выявления признаков состояния опьянения. В местах концентрации дорожно-транспортных происшествий экипажи дорожно - патрульной службы будут выявлять нетрезвых водителей, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения, которые приводят к авариям. На некоторых улицах пройдут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.
В случае установления факта опьянения, а также невыполнения законного требования сотрудника ГИБДД о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, водители будут привлекаться к административной ответственности: управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.
Сообщить о нетрезвом водителе можно, позвонив в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск: 76-58-58; 102 или 02. По всем поступившим сигналам инспекторами ДПС будут приняты оперативные меры реагирования.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Южнокорейские военные заявил, что Северная Корея осуществила пуск ракеты, сообщает информационное агенство «Киодо». В настоящее время уточняется вся информация по этому поводу.
Представитель воюющего за Украину российского актера сделала заявление
Фото российского актёра Анатолия Пашинина, вступившего в ряды Украинской добровольческой армии, с автоматом и в каске, — это монтаж. С таким заявлением выступила представитель артиста Юлия Павлова.
В парке Горького убили «одетого не по понятиям» мужчину
В парке Горького трое пьяных парней убили молодого бизнесмена Стаса Думкина за его внешний вид. Компании не понравилась шляпа и очки молодого человека.
На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone
Интернет-пользователи обнаружили на фреске итальянского художника Умберто Романо «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» 1937 года персонажа с iPhone.
Лисицы-монстры обнаружены в Финляндии
Активисты движения Animal Justice обнаружили на западе Финляндии ферму, где незаконно разводили лисиц для получения меха серебристого цвета.