КОНЕЦ МУЧЕНИЯМ

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Капитальный ремонт кровли на улице Свердлова, 18 приняла комиссия
Свершилось! Капитальный ремонт крыши на ул. Свердлова, 18 завершился.
Специалисты ГЖКУ сменили 40% кровельного покрытия, исправили водосточную систему, установили парапетное ограждение, снегозадержатели. А также провели работы по досыпке утеплителя в проектном объеме и другие работы, сообщила начальник ПТО МП ГЖКУ Светлана Савчицкая.
А что же сделал прежний подрядчик? Как рассказала Светлана Савчицкая, компания «Амилон» работы выполнила лишь частично, многое пришлось доделывать или переделывать ГЖКУ. Для этого была составлена дополнительная смета на сумму 770 с половиной тысячи рублей.
Кстати, как заверяют представители ГЖКУ, жителям дома не стоит бояться проливных дождей, работы сделаны качественно. А так как «вода везде дырочку найдет», то уже в самое ближайшее время мы узнаем, насколько верны расчеты управляющей компании.
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