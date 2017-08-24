ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 24 АВГУСТА

О существующей в сфере торговли проблеме возврата хлеба с истекшим сроком годности из магазинов производители говорили на протяжение последних нескольких лет.Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой засушливой в мире, в буквальном смысле, расцвела, после серии ливней, которые прошли еще зимой.Советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин рассказал «Известиям» о том, как новейшие электронные технологии всегоза несколько лет смогут избавить россиян от непреодолимой, казалось бы, бумажной рутины.МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Польша обладает правом требовать с Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны.БЕЛГРАД, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу устроили перфоманс, на фанатской трибуне плашками выложив сербский и российский…