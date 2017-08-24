ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 24 АВГУСТА
24.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 45 | Автор: Сергей Скляров
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Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой засушливой в мире, в буквальном смысле, расцвела, после серии ливней, которые прошли еще зимой.
Россиян избавят от сбора «тысячи справок»
Советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин рассказал «Известиям» о том, как новейшие электронные технологии всегоза несколько лет смогут избавить россиян от непреодолимой, казалось бы, бумажной рутины.
Польша заявила о праве на репарации от ФРГ
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Польша обладает правом требовать с Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны.
Сербские болельщики устроили флешмоб с российским флагом
БЕЛГРАД, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу устроили перфоманс, на фанатской трибуне плашками выложив сербский и российский…