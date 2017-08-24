А У НАС ПРИБАВЛЕНИЕ!!!
24.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 64 | Автор: Наталья Кокорина
Журналист редакции «Спектр 26» Анна Лубнина стала мамой
Дочка Варвара появилась на свет несколько дней назад.
Пусть растет красавицей, умницей, радует маму и папу и всех нас.
P.S. В действующем составе редакции, это уже четвертая девочка.
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БЕЛГРАД, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу устроили перфоманс, на фанатской трибуне плашками выложив сербский и российский…