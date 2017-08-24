Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
КОНЕЦ МУЧЕНИЯМ

КОНЕЦ МУЧЕНИЯМ
24.08.17 | Главные темы / Cобытия
Капитальный ремонт кровли на улице Свердлова, 18 приняла комиссия
А У НАС ПРИБАВЛЕНИЕ!!!

А У НАС ПРИБАВЛЕНИЕ!!!
24.08.17 | Главные темы / Cобытия
Журналист редакции «Спектр 26» Анна Лубнина стала мамой
ИГРЫ ОГНЯ-2017

ИГРЫ ОГНЯ-2017
24.08.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
26 августа Центр Досуга приглашает горожан на файер-фестиваль
ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА

ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
24.08.17 | Главные темы / Своими глазами / Cобытия
Железногорский маршрутный автобус №9 перевозит пассажиров бесплатно
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ПРИВАТИЗАЦИИ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
24.08.17 | Главные темы / Cобытия
25 августа с 14.00 до 15.30 в Управлении Росреестра по Красноярскому краю

А У НАС ПРИБАВЛЕНИЕ!!!

24.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 64 | Автор: Наталья Кокорина

Журналист редакции «Спектр 26» Анна Лубнина стала мамой

Дочка Варвара появилась на свет несколько дней назад.

Пусть растет красавицей, умницей, радует маму и папу и всех нас.

P.S. В действующем составе редакции, это уже четвертая девочка. 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ЖЕСТОКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЖЕСТОКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
3 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Третьеклассница 103 лицея «Гармония» умерла в городской Клинической больнице №51
НАШИ ДЕВУШКИ - ЛУЧШЕ ВСЕХ!

НАШИ ДЕВУШКИ - ЛУЧШЕ ВСЕХ!
22 декабря 2014 | Раздел: Спорт
Железногорская спортсменка Анна Томашевич стала бронзовым призёром Чемпионата и первенства России по кикбоксингу
ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ ДЕТСКАЯ ИГРА В КРЫСУ?

ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ ДЕТСКАЯ ИГРА В КРЫСУ?
27 мая 2014 | Раздел: Акции и мероприятия / Своими глазами
••• Читайте и смотрите в народной рубрике «Своими глазами»! "Красная метка" появилась на двери здания редакции "Свежего телевидения и радио"
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА МЕДИАФОРУМЕ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА МЕДИАФОРУМЕ
23 августа 2013 | Раздел: Cобытия
 ••• Журналист редакции «Свежего телевидения и радио» Вячеслав Новаковский в числе финалистов конкурса «Енисей.рф» 2013

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Александр, в новости: ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Гость Грэг, в новости: КАПРЕМОНТА НЕ БУДЕТ?
Гость Грэг, в новости: ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ
Гость Грэг, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Гость Гость, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Гость Грэг, в новости: ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Гость Грэг, в новости: ПОМОЖЕМ КБУ!!!
Гость Грэг, в новости: ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ
Гость Грэг, в новости: ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В России запретили «вчерашний» хлеб
О существующей в сфере торговли проблеме возврата хлеба с истекшим сроком годности из магазинов производители говорили на протяжение последних нескольких лет.

Самая засушливая пустыня в мире покрылась цветами
Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой засушливой в мире, в буквальном смысле, расцвела, после серии ливней, которые прошли еще зимой.

Россиян избавят от сбора «тысячи справок»
Советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин рассказал «Известиям» о том, как новейшие электронные технологии всегоза несколько лет смогут избавить россиян от непреодолимой, казалось бы, бумажной рутины.

Польша заявила о праве на репарации от ФРГ
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Польша обладает правом требовать с Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны.

Сербские болельщики устроили флешмоб с российским флагом
БЕЛГРАД, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу устроили перфоманс, на фанатской трибуне плашками выложив сербский и российский…

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТМЕТИЛИ МАССОВОЙ ДРАКОЙ ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ ВЕРА В ПУТЬ ЗОВЕТ ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 31 ИЮЛЯ ВНИМАНИЕ НА НЕБО! 70 – ОТЛИЧНЫЙ ВОЗРАСТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Август 2017 (154)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.