ИГРЫ ОГНЯ-2017

26 августа Центр Досуга приглашает горожан на файер-фестиваль

В этом году в фестивале примут участие фаерщики из Красноярска, Новосибирска, Абакана, Минусинска, Кемерово и Перми. Железногорск представят команды: арт-группа «FaBuLa» и шоу-группа ДК «Огненный павлин». Силами участников на сцене будет поставлен общий номер, в котором выступят даже новички.



Фестиваль будет проходить в Железногорске в течение двух дней. В программе: мастер-классы, конкурс профессионалов и в завершении горячий и зажигательный фаер концерт от самых экстремальных укротителей огня. Для проведения мастер-классов приглашены титулованные мастера огненного жанра – Татьяна Лундяк (г. Красноярск), Антон Наймушин (г. Красноярск). Впервые к нам приедет мастер из Санкт-Петербурга Антон Посмитный.



Организаторы фестиваля: Администрация ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление культуры», МБУК «Центр досуга», арт-группа «Фабула» г. Железногорск.



Сообщество «фаерщиков» в Железногорске - очень дружная и сплоченная молодежная субкультура. Своей деятельностью они, в том числе, популяризируют здоровый образ жизни среди городской молодежи. На фестивале происходит обмен опытом, общение и приобщение подрастающего поколения к течению «фаерщиков». Традиционно фестиваль «Игры огня» в Железногорске собирает около 3 000 зрителей, среди которых не только молодежь, но и люди старшего поколения.



Выступление состоится при любой погоде - даже в дождь. На всякий случай рекомендуем зрителям взять зонтик и теплую одежду.



26 августа 20:00

Площадь Центра досуга

Вход свободный

ВИП-зона 100 руб.

Тел. 749370