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ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА

24.08.17 | Раздел: Главные темы / Своими глазами / Cобытия | Просмотров: 108 | Автор: Татьяна Фирсова

Железногорский маршрутный автобус №9 перевозит пассажиров бесплатно

Сегодня села в «девятку» на «Сувенирах» и, доехав до Восточной, 26а, не увидела ни одного пассажира, который бы рассчитался за проезд.

Это уже второй случай, когда приходиться ехать в автобусе, где нет кондуктора. Ну ладно у меня проездной (производственный), таких, как я, не так много.

Но в автобус входили и пенсионеры — у них социальный проездной, и работающие, однако никто проезд не оплачивал. Справедливости ради отмечу, что у водителя не было считывающего устройства для социальных карт, поэтому пенсионеры и захотели бы, не смогли заплатить за проезд. А вот те, кто должен был положить в лоток свои 22 рубля, делать этого и не собирались. Ну нет кондуктора, едем зайцем, всего и делов-то.

Понятно, что в ПАТП кондукторов не хватает, но и уповать на честность горожан, наверное, не стоит.

Скорее всего, водителям вменяют в обязанность собирать деньги за проезд. За дополнительную оплату или нет, не знаю. Но вот вам картинка, диаметрально противоположная сегодняшней. Водитель считывающим устройством пробивает стоимость поездки у пенсионеров, и ждет, когда в лоток для сбора посыпется мелочь в размере 22 руб. Двери на выход не открывает, пока оплата не будет произведена. И никто из пассажиров не возражает, исправно оплачивают проезд и без скандала выходят на нужной остановке.

Может быть, этому самому строгому водителю передать опыт своим коллегам по рулю?



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 22:57 | Статус: | Автор: Александр , Группа: Гости

На девятке редко езжу, но бывает.. По моим наблюдениям не платят пассажиры преклонного возраста (а их, я бы сказал, процентов 90 на данном маршруте). Ну оно и понятно, у всех у них наверняка социальные проездные, которые кто-то должен "пробивать". А водители видимо в большенстве своем не хотят этим заниматься (что я тоже могу понять). Зайцы конечно есть, но так чтобы вообще никто не платил - я не видел. Многие как и я ложат водителю на "стол" денюжки :) особенно мамочки с детками. Все от человека зависит. Лично я (как работающий человек) так не могу, проехать и не заплатить. В таких ситуациях я рассматриваю это даже не как оплату МП ПАТП, а как свою благодарность водителю за его работу. Человек трудится, делает хорошее дело :) Хотя водителям, наверное, пофиг...))) НО! Все равно... И если я не ошибаюсь, у них висят объявления, о том что кондуктора нет... итд итп

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