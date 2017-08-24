ДЕВЯТКА БЕЗ КОНДУКТОРА
Железногорский маршрутный автобус №9 перевозит пассажиров бесплатно
Сегодня села в «девятку» на «Сувенирах» и, доехав до Восточной, 26а, не увидела ни одного пассажира, который бы рассчитался за проезд.
Это уже второй случай, когда приходиться ехать в автобусе, где нет кондуктора. Ну ладно у меня проездной (производственный), таких, как я, не так много.
Но в автобус входили и пенсионеры — у них социальный проездной, и работающие, однако никто проезд не оплачивал. Справедливости ради отмечу, что у водителя не было считывающего устройства для социальных карт, поэтому пенсионеры и захотели бы, не смогли заплатить за проезд. А вот те, кто должен был положить в лоток свои 22 рубля, делать этого и не собирались. Ну нет кондуктора, едем зайцем, всего и делов-то.
Понятно, что в ПАТП кондукторов не хватает, но и уповать на честность горожан, наверное, не стоит.
Скорее всего, водителям вменяют в обязанность собирать деньги за проезд. За дополнительную оплату или нет, не знаю. Но вот вам картинка, диаметрально противоположная сегодняшней. Водитель считывающим устройством пробивает стоимость поездки у пенсионеров, и ждет, когда в лоток для сбора посыпется мелочь в размере 22 руб. Двери на выход не открывает, пока оплата не будет произведена. И никто из пассажиров не возражает, исправно оплачивают проезд и без скандала выходят на нужной остановке.
Может быть, этому самому строгому водителю передать опыт своим коллегам по рулю?
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