РАДИОПРОГРАММА ОТ 23 АВГУСТА
24.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
• Непредсказуемый 189 маршрут
• Группа волонтёров-поисковиков
• Кикбоксёры покоряют Европу
• "Лучший водитель" на ГХК
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О существующей в сфере торговли проблеме возврата хлеба с истекшим сроком годности из магазинов производители говорили на протяжение последних нескольких лет.
Самая засушливая пустыня в мире покрылась цветами
Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой засушливой в мире, в буквальном смысле, расцвела, после серии ливней, которые прошли еще зимой.
Россиян избавят от сбора «тысячи справок»
Советник председателя Внешэкономбанка Владимир Демин рассказал «Известиям» о том, как новейшие электронные технологии всегоза несколько лет смогут избавить россиян от непреодолимой, казалось бы, бумажной рутины.
Польша заявила о праве на репарации от ФРГ
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Польский премьер-министр Беата Шидло заявила, что Польша обладает правом требовать с Германии репараций за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны.
Сербские болельщики устроили флешмоб с российским флагом
БЕЛГРАД, 24 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу устроили перфоманс, на фанатской трибуне плашками выложив сербский и российский…