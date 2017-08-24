НЕРАДИВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК

Что делать с нерадивым перевозчиком 189 маршрута?

Администрация города завалена жалобами горожан с просьбой повлиять на фирму-перевозчика «РАТ-3», которая осуществляет междугородние перевозки по маршруту №189 с ТЭА. Перевозчик периодически срывает утренние рейсы в Красноярск из-за технических сложностей и поломок.

Регулярные отмены утренних рейсов 189 маршрута изводят горожан уже на протяжении года. «РАТ-3» выиграл по аукциону часть муниципального заказа и обязан, в рамках контракта, выполнить определенное количество рейсов. На деле самые ранние автобусы постоянно идут со сбоями, жалуются горожане, которые спешат на работу или в красноярские учебные заведения.

Ни извинений, ни компенсаций от перевозчика никто из горожан дождаться не может. Если у ПАТП, которое также перевозит железногорцев на 189 -ом, в случае поломок немедленно производится замена транспорта, то «РАТ-3» о замене и не думает.

Еще в июле состоялось совещание с участием главы администрации Сергеем Пешковым и начальником отдела министерства транспорта Красноярского края Константином Козловым, где обсуждались междугородные перевозки в ЗАТО. Тогда «РАТ-3» было сделано последнее предупреждение. С 1 августа перевозчик обязан был приобрести новые автобусы и исключить срыв рейсов. Но уже в августе было 6-7 отмен утренних рейсов, рассказал заместитель главы администрации ЗАТО Железногорск Юрий Латушкин.

На имя министра транспорта было отправлено письмо с просьбой принять меры в отношении перевозчика. Власти города настаивают на расторжении договора с «РАТ-3». Из министерства транспорта края пока ответа не поступило.

Впереди учебный год, срывы допускать нельзя. Необходим добросовестный предприниматель, способный выполнять муниципальный заказ. В случае расторжения контракта с «РАТ-3» на его место встанет ПАТП. Параллельно на междугородние перевозки Железногорска министерство транспорта края должно будет объявить дополнительный аукцион, подчеркнул Юрий Латушкин.