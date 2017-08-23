ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?

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23.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Анастасия Совцова

Поисково - спасательная группа города Железногорска начала свою работу

На сегодня в группе добровольных спасателей 49 человек, но их количество постоянно растет. Записаться в отряд можно было через социальную сеть Вконтакте.

Идея создания сообщества спасателей принадлежала Управлению ГО, ЧС и режима ЗАТО Железногорск (группа Вконтакте служба 112). Пока шла работа по набору спасателей — добровольцев, в лесу потерялись грибники. На их поиски отправились и волонтеры. После чего выложили в сеть видео благополучного исхода операции по спасению.

Настал момент, когда добровольцам потребовалось познакомится друг с другом, говорит и. о. руководителя управления ГО, ЧС и режима ЗАТО Железногорск Ольга Димова:

- Участники сообщества решили, что нужно встретиться, познакомится, пообщаться и определить порядок взаимодействия. Встреча прошла в минувший понедельник, присутствовали 14 человек. Среди них есть охотники, имеющие туристический опыт и люди с медицинским образованием. Командиром группы выбрали Андрея Поляковского, координатором Юлию Кернасову, старших звеньев, которые будут оповещать друг друга, и определили порядок работы.

Идея создания отряда спасателей проста – помощь людям, заблудившимся в лесу. Сегодня активистов ждет погружение в спасательную тематику. Они отправятся на занятие  "Поиск в природной среде", которое проводит Центр общественных инициатив ПСО "Лиза Алерт Красноярск".

Отметим, что решение о создании поисково — спасательных групп в Железногорске было принято на заседании КЧС. Сейчас такие отряды формируются на предприятиях города и через соцсети. На сегодня в группу добровольцев, готовых оказать помощь в поиске пропавших людей Железногорска подали заявления 61 человек.

Фото: Tverigrad.ru



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