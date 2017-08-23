ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?
Поисково - спасательная группа города Железногорска начала свою работу
На сегодня в группе добровольных спасателей 49 человек, но их количество постоянно растет. Записаться в отряд можно было через социальную сеть Вконтакте.
Идея создания сообщества спасателей принадлежала Управлению ГО, ЧС и режима ЗАТО Железногорск (группа Вконтакте служба 112). Пока шла работа по набору спасателей — добровольцев, в лесу потерялись грибники. На их поиски отправились и волонтеры. После чего выложили в сеть видео благополучного исхода операции по спасению.
Настал момент, когда добровольцам потребовалось познакомится друг с другом, говорит и. о. руководителя управления ГО, ЧС и режима ЗАТО Железногорск Ольга Димова:
- Участники сообщества решили, что нужно встретиться, познакомится, пообщаться и определить порядок взаимодействия. Встреча прошла в минувший понедельник, присутствовали 14 человек. Среди них есть охотники, имеющие туристический опыт и люди с медицинским образованием. Командиром группы выбрали Андрея Поляковского, координатором Юлию Кернасову, старших звеньев, которые будут оповещать друг друга, и определили порядок работы. Идея создания отряда спасателей проста – помощь людям, заблудившимся в лесу. Сегодня активистов ждет погружение в спасательную тематику. Они отправятся на занятие "Поиск в природной среде", которое проводит Центр общественных инициатив ПСО "Лиза Алерт Красноярск".
- Участники сообщества решили, что нужно встретиться, познакомится, пообщаться и определить порядок взаимодействия. Встреча прошла в минувший понедельник, присутствовали 14 человек. Среди них есть охотники, имеющие туристический опыт и люди с медицинским образованием. Командиром группы выбрали Андрея Поляковского, координатором Юлию Кернасову, старших звеньев, которые будут оповещать друг друга, и определили порядок работы.
Идея создания отряда спасателей проста – помощь людям, заблудившимся в лесу. Сегодня активистов ждет погружение в спасательную тематику. Они отправятся на занятие "Поиск в природной среде", которое проводит Центр общественных инициатив ПСО "Лиза Алерт Красноярск".
Отметим, что решение о создании поисково — спасательных групп в Железногорске было принято на заседании КЧС. Сейчас такие отряды формируются на предприятиях города и через соцсети. На сегодня в группу добровольцев, готовых оказать помощь в поиске пропавших людей Железногорска подали заявления 61 человек.
Фото: Tverigrad.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Постсоветские страны откажутся от российского газа? Литва стала первой бывшей советской республикой, импортировавшей сжиженный природный газ из США.
«Меня не били»: Серебренников рассказал о своем задержании
Режиссер, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников рассказал сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы о своем задержании. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Названа причина резни на заводе ГАЗ
Мотивом мужчины, напавшего на людей на территории завода ГАЗ, была ревность. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте». По данным Mash, нападавший работал формовщиком на заводе.
Посольство США предложило россиянам альтернативу по визам
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве, сообщили РИА Новости в…
Названа самая популярная у россиян страна
Турция оказалась наиболее популярной страной для отдыха в бархатный сезон у организованных российских путешественников. Такую информацию в среду, 23 августа, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).