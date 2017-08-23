ЗАКИДЫВАЕМ УДОЧКУ
«Закидываем удочку» на следующий год. Глава ЗАТО Вадим Медведев провёл рабочее совещание о следующих шагах по благоустройству города
В рамках программы «Формирование современной городской среды» в Железногорске продолжается ремонт асфальтового покрытия на улице Ленина и во дворах многоквартирных домов, развернуты работы на «Ленинградском бульваре» в районе Центра досуга, ведутся работы по обустройству детской площадки в посёлке Подгорный. Глава ЗАТО Вадим Медведев отметил, что качественное исполнение программы в 2017 году позволит продолжить благоустройство в 2018-2019 годах, при этом работа должна быть сделана действительно хорошо.
Вадим Медведев предложил продолжить ремонт дорог сплошным асфальтированием, внести в программные мероприятия ремонты, связанные с сохранением исторического облика города, продолжить работы по развитию городского парка, а также приукрашать общественные пространства, используя новые материалы и необычные архитектурно-дизайнерские решения.
Текущее исполнение программы по благоустройству городской среды на территории ЗАТО Вадим Медведев представил на днях в Новокузнецке, где состоялось совещание под председательством руководителя рабочей группы по модернизации моногородов.
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