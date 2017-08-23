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23.08.17 | Главные темы / Cобытия
Государство поможет россиянам выплатить ипотеку

ИПОТЕКА РЕАЛЬНА

23.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Наталья Кокорина

Государство поможет россиянам выплатить ипотеку

С сегодняшнего дня в России начала действовать программа помощи владельцам ипотеки, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. На эти цели государство потратит 2 млрд рублей. Распоряжение о выделении этой суммы было подписано премьер-министром РФ еще в июле этого года. Сообщает ньюслаб.ру

Претендовать на помощь государства в этом вопросе смогут семьи с несовершеннолетними детьми и детьми до 24 лет, которые очно учатся в техникумах или вузах. А также инвалиды, родители детей-инвалидов и ветераны боевых действий. Правда, только если сегодняшний ипотечный платеж превышает тот, что был в начале (сразу после заключения договора), не менее чем на 30%. Ну и, если совокупный доход на члена семьи после выплаты процентов по ипотеке оказался меньше двукратного прожиточного минимума.

Также есть ограничения и по общей площади, купленной в ипотеку квартиры. Так, однокомнатная не должна быть больше 45 кв. м., двухкомнатная — 65 кв.м., а трехкомнатная — 85 «квадратов». Ну и, конечно, это жилье должно быть единственным, а кредитный договор - заключенным не менее чем за год до обращения за помощью.

Для того чтобы стать участником этой программы заемщику необходимо будет подать в свой банк заявку на участие в ней и предоставить пакет документов, подтверждающих его соответствие означенным выше требованиям.

Решение об удовлетворении заявки будет принимать банк. Если оно будет положительным, то с заемщиком должно быть подписано соответствующее соглашение.

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Основное на что смогут рассчитывать участники программы помощи — это уменьшение остатка по кредиту на 30 %, но не более чем на 1,5 млн. рублей. Оставшаяся же сумма будет реструктуризирована. Причем, если неустойка (пени) по кредиту еще не оплачены заемщиком или не взыскана судом, то ее можно будет не платить.

Сумма возмещения может быть увеличена вдвое, но такое решение будет принимать специальная межведомственная комиссия, которая помимо этого будет рассматривать вопрос поддержки граждан, формально не соответствующих отдельным условиям программы, но остро нуждающихся в помощи. Порядок работы этой комиссии к 1 сентября 2017 года должен определить Минстрой России.

По информации http:newslab.ru



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