ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ ГХК

Отдел эксплуатации автотранспорта и дорог ФХ ГХК впервые провел конкурс профессионального мастерства среди водителей «Лучший по профессии»

В нем приняли участие 12 работников комбината, сообщает сайт предприятия.

Состязания состояли из нескольких этапов: проверка знаний правил дорожного движения, устройства и технического обслуживания транспортных средств, навыков оказания первой медицинской помощи, а также практическое вождение автомобиля (выполнение маневрирования на время).

По итогам всех испытаний лидером в номинациях «Лучший водитель» и «Лучшее вождение автомобиля» стал Роман Кремер, серебро в номинации «Лучший водитель» завоевал Дмитрий Крохин, а на третьем месте оказался Вячеслав Якимов. В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения» лучший результат показал Сергей Прокопенко.



- Конкурс профессионального мастерства среди водителей состоялся на ФХ впервые, и отныне мы будем проводить его ежегодно, - рассказал начальник отдела эксплуатации автотранспорта и дорог ФХ Павел Гнитиёв. - Чтобы развивать творческую инициативу у работников, стимулировать их к профессиональному росту, повышать качество и производительность труда.

Победителей наградили кубками и дипломами, помимо этого они получат денежные премии и смогут первыми претендовать на повышение квалификации.

По информации сайта ГХК