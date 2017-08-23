ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ ГХК
Отдел эксплуатации автотранспорта и дорог ФХ ГХК впервые провел конкурс профессионального мастерства среди водителей «Лучший по профессии»
В нем приняли участие 12 работников комбината, сообщает сайт предприятия.
Состязания состояли из нескольких этапов: проверка знаний правил дорожного движения, устройства и технического обслуживания транспортных средств, навыков оказания первой медицинской помощи, а также практическое вождение автомобиля (выполнение маневрирования на время).
По итогам всех испытаний лидером в номинациях «Лучший водитель» и «Лучшее вождение автомобиля» стал Роман Кремер, серебро в номинации «Лучший водитель» завоевал Дмитрий Крохин, а на третьем месте оказался Вячеслав Якимов. В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения» лучший результат показал Сергей Прокопенко.
Победителей наградили кубками и дипломами, помимо этого они получат денежные премии и смогут первыми претендовать на повышение квалификации.
По информации сайта ГХК
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Постсоветские страны откажутся от российского газа? Литва стала первой бывшей советской республикой, импортировавшей сжиженный природный газ из США.
«Меня не били»: Серебренников рассказал о своем задержании
Режиссер, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников рассказал сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы о своем задержании. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Названа причина резни на заводе ГАЗ
Мотивом мужчины, напавшего на людей на территории завода ГАЗ, была ревность. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте». По данным Mash, нападавший работал формовщиком на заводе.
Посольство США предложило россиянам альтернативу по визам
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве, сообщили РИА Новости в…
Названа самая популярная у россиян страна
Турция оказалась наиболее популярной страной для отдыха в бархатный сезон у организованных российских путешественников. Такую информацию в среду, 23 августа, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).