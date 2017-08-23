ВЫЖИВШИЙ НА СОТКЕ
23.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 33 | Автор: Наталья Кокорина
В Железногорске пройдёт необычное беговое событие - "Выживший на сотке" и соревнования по подтягиванию
На беговом событии жители и гости города будут преодолевать дистанцию в 100 км по марафонской трассе.
Соревнования пройдут в воскресенье, 27 августа, старт от арки "Стадион" в 8:00.
В этот же день пройдет открытое первенство Железногорска по подтягиванию на перекладине.
Соревнования пройдут на спортивной площадке около стадиона "Труд". Старт в 15:00.
Итоги будут подведены в 10 возрастных группах, включая одну женскую
По информации журнала "Молния"
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