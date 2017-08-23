НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 22 АВГУСТА

Постсоветские страны откажутся от российского газа? Литва стала первой бывшей советской республикой, импортировавшей сжиженный природный газ из США.Режиссер, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников рассказал сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы о своем задержании. Об этом пишет «Комсомольская правда».Мотивом мужчины, напавшего на людей на территории завода ГАЗ, была ревность. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте». По данным Mash, нападавший работал формовщиком на заводе.МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве, сообщили РИА Новости в…Турция оказалась наиболее популярной страной для отдыха в бархатный сезон у организованных российских путешественников. Такую информацию в среду, 23 августа, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).