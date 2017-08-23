НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 22 АВГУСТА
23.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 31 | Автор: Сергей Скляров
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Названа причина резни на заводе ГАЗ
Мотивом мужчины, напавшего на людей на территории завода ГАЗ, была ревность. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте». По данным Mash, нападавший работал формовщиком на заводе.
Посольство США предложило россиянам альтернативу по визам
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где заявленные сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве, сообщили РИА Новости в…
Названа самая популярная у россиян страна
Турция оказалась наиболее популярной страной для отдыха в бархатный сезон у организованных российских путешественников. Такую информацию в среду, 23 августа, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).