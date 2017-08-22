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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АНАТОЛИЙ НОВАКОВСКИЙ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АНАТОЛИЙ НОВАКОВСКИЙ
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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АНАТОЛИЙ НОВАКОВСКИЙ

22.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Татьяна Фирсова

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 24 августа

Что принесет городу смена владельца теплового комплекса Железногорска? Снижение тарифа на тепло для населения - обещания или реальность? Что будет при этом с коллективом МП «Гортеплоэнерго»? Достойно ли финансируется железногорский спорт? Об этих и многих других социальных вопросах будем говорить с депутатом Совета депутатов Анатолием Новаковским.

Смотрите прямой эфир на канале Мир-24 в сетях ГТС 24 августа в 12.30. 
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. По городскому радио программа прозвучит в записи в 13,20 .

Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20. 



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