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ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!

22.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 47 | Автор: Наталья Кокорина

В минувшее воскресенье во дворе домов 7 и 11 по проезду Мира прошел праздник – День двора

К нему присоединились и жители близлежащих домов по улице 60 лет ВЛКСМ и проспекта Ленинградский. Это событие, несколько раз проходившее в разных районах города, стало хорошей традицией Железногорска.
Мероприятие началось с зарядки под руководством опытного тренера. Затем участники разделились на две команды – «Метеор» и «Комета». Для команд было много интересных заданий. Событие привлекло не только детей, родители тоже с интересом участвовали в эстафетах на скорость ведения мяча, беге в обруче, перетягивании каната.
Эффектным стало выступление команды по воркауту. Ребята показали комбинации из силовых упражнений на перекладине и ловкие акробатические трюки.
 Для жителей были также организованы площадки для дартса и рисования на асфальте. Все участники могли попробовать добыть конфеты из импровизированных пиньят, сделанных их баскетбольных мячей. Всех желающих угощали чаем со сладостями. 

Информация муниципального портала



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