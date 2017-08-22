НАШИ НА УНИВЕРСИАДЕ
22.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 43 | Автор: Наталья Кокорина
В Универсиаде в китайском Тайбее участвует железногорский баскетболист Сергей Митусов
Сергей Митусов - студент 3 курса Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва, а также профессиональный игрок баскетбольного клуба "Енисей". Член национальной сборной России по баскетболу, участвовал в престижных европейских турнирах. В Железногорске тренировался под руководством тренера Игоря Улитина в ДЮСШ "Смена", сообщает сайт газеты "Город и горожане"
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