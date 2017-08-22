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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

22.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Наталья Кокорина

Сегодня отмечается День Государственного флага Российской Федерации

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. 


Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ нашей страны, наряду с гербом и гимном. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. И хотя День Государственного флага Российской Федерации не является выходным днем, но уже традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий.

В библиотеках Железногорска прошли викторины, мастер-классы по изготовлению флажка «Флаг России», познавательные часы «Символы моей Родины.




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