ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Сегодня отмечается День Государственного флага Российской Федерации

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.



Сегодня флаг России — «государственный триколор» — официальный государственный символ нашей страны, наряду с гербом и гимном. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. И хотя День Государственного флага Российской Федерации не является выходным днем, но уже традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий.

В библиотеках Железногорска прошли викторины, мастер-классы по изготовлению флажка «Флаг России», познавательные часы «Символы моей Родины.



