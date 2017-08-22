ГЛАВА В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Глава ЗАТО Вадим Медведев с рабочим визитом в Новокузнецке

Вадим Медведев принимает участие в совещании «Моногорода: живем по-новому».

Планируется подвести промежуточные итоги реализации программ по благоустройству городской среды, обсудить шаги и варианты вовлечения в процессы бизнес-сообществ и молодежи.



В прошлом году был взят курс, чтобы сделать Железногорск цветущим, и это получилось, отмечает глава ЗАТО. Сейчас стоят две задачи: во-первых, качественно завершить ремонты дорог и дворов, привести в современный вид территорию вокруг Центра досуга и обустроить детскую площадку в поселке Подгорный; во-вторых, сформировать программу благоустройства до 2022 года.

Отметим, что среди участников стратегической сессии - представители власти, руководители крупных компаний, представители малого и среднего бизнеса, молодежных и общественных объединений. Стратегическая сессия –площадка для обмена мнениями и опытом в части преобразования городской среды в моногородах.

Результатом работы станет единая стратегия действий государственных институтов и специализированных агентств в развитии моногородов, анализ эффективности финансовых и нефинансовых мер поддержки, а также поиск новых механизмов развития.