НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 АВГУСТА

Во вторник стало известно, что Киев намерен обратиться за помощью к NASA. Правда, украинцы не космос решили осваивать при поддержке американских астронавтов.МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве о неблагоприятных погодных условиях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.Тела нескольких пропавших моряков с американского эсминца «Джон Маккейн» нашли в одном из отсеков корабля.Режиссера, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренникова дал показания против своих коллег, когда проходил свидетелем по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.Члены семьи Анара Аллахверанова, который проходит подозреваемым по делу убитого пауэрлифтера Андрея Драчева, рассказали, что погибший сам спровоцировал драку с их родственником, назвав его «чушкой».