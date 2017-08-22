НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 АВГУСТА
22.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 48 | Автор: Сергей Скляров
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Во вторник стало известно, что Киев намерен обратиться за помощью к NASA. Правда, украинцы не космос решили осваивать при поддержке американских астронавтов.
МЧС обратилось к москвичам с экстренным предупреждением
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве о неблагоприятных погодных условиях. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Пропавшие с эсминца «Джон Маккейн» моряки найдены мёртвыми
Тела нескольких пропавших моряков с американского эсминца «Джон Маккейн» нашли в одном из отсеков корабля.
Серебренников давал показания против коллег
Режиссера, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренникова дал показания против своих коллег, когда проходил свидетелем по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
«Обозвал его „чушкой“: родственники убийцы пауэрлифтера рассказали о конфликте
Члены семьи Анара Аллахверанова, который проходит подозреваемым по делу убитого пауэрлифтера Андрея Драчева, рассказали, что погибший сам спровоцировал драку с их родственником, назвав его «чушкой».