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С ЮБИЛЕЕМ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН!

С ЮБИЛЕЕМ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН!
21.08.17 | Главные темы / Cобытия
Почетный гражданин Железногорска Анатолий Ефимович Митрофанов отметил 90-летний
СПОРТ В МАССЫ

СПОРТ В МАССЫ
21.08.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске открылась новая площадка для уличной гимнастики – воркаут
ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ

ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ
21.08.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорск благополучно прошел испытание водой небесной
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !
21.08.17 | Главные темы / Cобытия
Сотрудники полиции информируют железногорцев о распространенных мошеннических
СПИННЕР-ТУРНИР

СПИННЕР-ТУРНИР
21.08.17 | Главные темы / Cобытия
Впервые в Железногорске пройдет отборочный турнир по спиннерам

РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 АВГУСТА

21.08.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 18 | Автор: Сергей Скляров
 Железногорские коммунальщики справлябтся с ливнями
 68 годовщина высадки десанта первостроителей 
 Юбилей почётного гражданина
 30 нарушителей по продаже спирта


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