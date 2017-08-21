С ЮБИЛЕЕМ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН!

Почетный гражданин Железногорска Анатолий Ефимович Митрофанов отметил 90-летний юбилей

Со знаменательной датой юбиляра поздравил Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев и глава администрации Сергей Пешков. Они пожелали юбиляру здоровья и долголетия, вручили цветы и подарки и поблагодарили за многолетний труд и верность родному городу. Анатолий Ефимович Митрофанов на протяжении трех десятков лет возглавлял Механический завод Научно-производственного объединения прикладной механики, с 1978 по 1997 год работал первым заместителем генерального директора НПО ПМ по производству. Внес значительный вклад в разработку, изготовление и запуск на орбиты большого количества космических аппаратов народно-хозяйственного назначения. При его участии создавались многие объекты соцкультбыта: профилакторий "Звездный", оздоровительные лагеря "Орбита" и "Взлет", спорткомплекс "Радуга", пансионат на озере Шира. На протяжении 19 лет избирался депутатом городского Совета народных депутатов. За профессиональные достижения и заслуги перед Родиной удостоен Ленинской и Государственной премий, награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени и медалями. В двухтысячном году присвоено звание "Почетный гражданин ЗАТО г.Железногорск".

Со своей будущей супругой Тамарой Степановной Анатолий Ефимович познакомился будучи студентом Уральского политехнического института. Это было еще в 40-х годах прошлого века. Поженились в 1950 году и с тех пор всегда вместе. В следующем году Митрофановы будут праздновать каменную свадьбу – 67 лет совместной жизни.

«Во-первых, сознание подсказало, что мы можем жить вместе. Отдыхали всегда вместе и дома, и на курорте. Вместе ходили на утреннюю пробежку и на работу, а сейчас всегда вдвоем работаем в саду. Иногда, бывало, и царапались между собой, но это бывает в семейной жизни. Но мы всегда поддерживали, жалели и понимали друг друга,» - говорят супруги Митрофановы.