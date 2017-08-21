СПОРТ В МАССЫ
В Железногорске открылась новая площадка для уличной гимнастики – воркаут
Спортивный городок приобрели на средства гранта Росатома в рамках социального проекта «От дворового спорта - к вершинам мастерства», его стоимость – около ста тысяч рублей. Установили турники и брусья во дворе дома Пушкина, 30. Там находится спортивный зал «Ринг» ДЮСШ «Юность», где тренируются боксёры.
Средства гранта хватит на оборудование ещё двух площадок. Первый появится уже на этой неделе за ДЮСШ «Юность» - воркаут-городок там уже стоит, теперь к нему добавятся ещё и уличные тренажёры. Третья площадка «пропишется» в центре города, место сейчас выбирают.
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