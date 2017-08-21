ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ

Железногорск благополучно прошел испытание водой небесной

По сравнению с Красноярском, где накануне был объявлен режим ЧС из-за обильных дождей, в Железногорске серьезных подтоплений не было.

Железногорские коммунальные службы справляются с обильными осадками. Серьезных последствий нет, отметил замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин:

Традиционно были подтоплены улицы Курчатова и Ленина, где уровень воды достигал в некоторых местах 7-10 см. Подтоплены 2-3 двора, несколько кровель. Но в отличие от Красноярска ливневки справлялись со стихией, не было отключений электричества.

Юрий Латушкин сообщил, что из-за дождей будет сдвинут график асфальтирования на улице Ленина. Однако подготовительные работы по бетонированию, укладке поребриков и отсыпке грунта продолжатся независимо от погоды.

Фото Александра Ковшова из соцсети Вконтакте