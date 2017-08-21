ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ
21.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Анастасия Совцова
Железногорск благополучно прошел испытание водой небесной
По сравнению с Красноярском, где накануне был объявлен режим ЧС из-за обильных дождей, в Железногорске серьезных подтоплений не было.
Железногорские коммунальные службы справляются с обильными осадками. Серьезных последствий нет, отметил замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин:
Традиционно были подтоплены улицы Курчатова и Ленина, где уровень воды достигал в некоторых местах 7-10 см. Подтоплены 2-3 двора, несколько кровель. Но в отличие от Красноярска ливневки справлялись со стихией, не было отключений электричества.
Юрий Латушкин сообщил, что из-за дождей будет сдвинут график асфальтирования на улице Ленина. Однако подготовительные работы по бетонированию, укладке поребриков и отсыпке грунта продолжатся независимо от погоды.
Фото Александра Ковшова из соцсети Вконтакте
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