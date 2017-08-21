БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !

Сотрудники полиции информируют железногорцев о распространенных мошеннических схемах

Сотрудники полиции информируют горожан о том, что в последнее время на территории края, а также соседних регионов получают активное распространение следующие схемы мошенничества.

Мошенничество в сфере микрозаймов

Микрофинансовые организации выдают частным лицам микрозаймы – денежные ссуды небольшого размера на короткий срок. Выдача денежных средств осуществляется с обещанием максимально легких условий кредитования, под залог недвижимости. Однако в дальнейшем за невозврат долга заемщика ожидают крупные суммы «штрафов» (до нескольких тысяч рублей в день) с последующим предъявлением со стороны микрофинансовых организаций прав на залоговую недвижимость.

Другой мошеннической схемой со стороны микрофинансовых организаций является вынуждение клиента к подписанию договора о купле-продаже собственной квартиры при оформлении договора микрозайма. Гражданину выдают к подписанию большое количество разных документов, включая договор купли-продажи принадлежащей ему квартиры, и спустя некоторое время начинают торопить его под предлогом ограниченности во времени, в результате чего клиент подписывает документы без их изучения.

Мошенничество в сфере пенсионных накоплений

Мошенники осуществляют поквартирный обход, представляясь сотрудниками «Фонда содействия государственной пенсионной реформы» и под разными предлогами (замена СНИЛС, перевод накопительной пенсии, перечисление компенсации и др.) пытаются завладеть персональными данными граждан. Данные лица убеждают граждан перевести накопительную пенсию в один из негосударственных пенсионных фондов, при этом один из пунктов договора фиксирует согласие граждан на оплату посреднических услуг по переводу своей пенсии некой коммерческой организации. При этом посреднические услуги являются платными, и их оплата, согласно подписанному договору, осуществляется финансовой организацией, предоставляющей гражданам средства в рамках кредитного договора (наименования банков и размеры кредитов разные – от 30 до 300% годовых).

Мошенничество в сфере ЖКХ

В почтовых ящиках, на подъездах домов мошенниками распространяется информация с предложением метрологического обслуживания или замены счетчиков горячей и холодной воды на основании истечения срока поверки приборов со стороны якобы «государственных метрологических служб», «единого городского центра обслуживания ЖКХ» со ссылками на различные правовые нормы законодательства об обязательности исполнения таких действий. Такая информация может содержать в себе элементы мошенничества, состоящие в завышении цены за проведение работ или в навязывании дополнительных услуг.

Мошенничество под видом медицинских услуг

В данной схеме создаются call-центры, а также организуется вещание на различных телеканалах передач, в которых предлагается парапсихологическая помощь и исцеление от болезней при помощи магических и оккультных обрядов. В ходе телефонных разговоров клиентам ставятся смертельные диагнозы и предлагается провести с экстрасенсами различные обряды по излечению заболеваний и улучшению жизни. За оказание таких услуг мошенники требуют предоплату на расчетные счета в банковских организациях.

Стражи порядка призывают горожан проявлять бдительность и не попадаться на уловки мошенников.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Фото LiveJournal