БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
В Железногорске полицейские и ветераны ОВД посетили воспитанников лагеря «Горный»
Для детей, заканчивающих свой отдых в загородном оздоровительном лагере, начальник ОГИБДД Дмитрий Олегович Калинин совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних и председателем Совета ветеранов провели профилактическое мероприятие по правилам безопасного поведения на дорогах и улицах города.
В рамках визита сотрудники полиции рассказали ребятам об основных мерах личной безопасности – как нужно вести себя на водоемах, о хранении материальных ценностей, таких как телефоны и планшеты.
Также стражи порядка напомнили подросткам об ответственности за поздние прогулки. По закону Красноярского края «О защите прав ребенка» несовершеннолетние в возрасте до 16 лет могут находиться на улице и других общественных местах без сопровождения родителей летом до 23 часов. За данное правонарушение родители заплатят штраф в 500 рублей.
Руководитель Госавтоинспекции напомнил ребятам о недопустимости нарушений ПДД, рассказал о типичных ошибках, которые допускают юные участники дорожного движения. Дети узнали о том, как правильно вести себя на проезжей части.
Особое внимание Дмитрий Олегович уделил вопросам безопасности велосипедистов. Школьники усвоили, что пересекать проезжую часть на велосипеде категорически запрещено, кроме того, при движении по пешеходному переходу не стоит пользоваться мобильным телефоном или слушать музыку, необходимо снимать с головы капюшон для полного контроля ситуации.
В завершении встречи председатель Совета ветеранов Николай Селезнев пожелал школьникам веселых и безопасных каникул и пригласил отдыхающих ребят посетить музей МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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