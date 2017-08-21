НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 АВГУСТА

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов назвал «демаршем» объявленные США ограничения в работе своих дипломатических представительств в России. Об этом сообщает РИА Новости.Американские фонды решили использовать стабильность рубля, чтобы нарастить ставки на его падение в будущем. Как сообщает Finanz.ru, такой вывод следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.Депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала в твиттере пост с призывом «покаяться» и ссылкой на фотографии царской семьи. «Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем…» — написала парламентарий.Авиакомпания получила сертификат эксплуатанта Новая российская авиакомпания «Азимут», создаваемая для развития авиаперевозок на юге РФ, получила сертификат эксплуатанта.Роспотребнадзор нашел более 60 тыс. нарушений в работе детских лагерей. Но такой летний отдых все равно популярен — за лето в лагерях побывали 4,4 млн детей.