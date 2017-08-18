НОВЫЙ БРЕНД ПОЧТЫ РОССИИ
В Железногорске каждое утро у почтового отделения на пл. Ленина скапливается толпа людей
Приходят пораньше и занимают очередь на улице перед закрытыми дверями не только пожилые люди, которые хотят получить пенсию, заплатить за коммуналку. Попытки отправить, забрать посылку или бандероль, заказное письмо заканчиваются неудачей и для работающих железногорцев. Длиннющие очереди после окончания рабочего дня выстраиваются практически на всех почтовых отделениях Железногорска.
Новое штатное расписание спущено железногорким почтовикам из Москвы. Руководство Почты России решило оптимизировать затраты за счет сокращения кадров. И неважно, что из-за низкой зарплаты работать на почте нет желающих, и неважно, что людям приходится стоять в очередях минимум по два часа. Неважно и то, что люди возмущаются и получают негативные эмоции.
Вот и приходят пенсионеры к 9 утра и ждут час у закрытых дверей, так как их никто не оповестил о новом, кстати, временном графике работы почты.
- Это просто издевательство, - в голос говорят железногорцы.
Действительно издевательство. В последнее время такое отношение стало настоящим брендом Почты России.
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