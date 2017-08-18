РАДИОПРОГРАММА ОТ 18 АВГУСТА

Дело Улюкаева может получить неожиданный поворот Читать далее Боевики «ИГ» назвали место следующего теракта Читать далее «Черный август»: оценена вероятность дефолта в России Читать далее США готовятся к массовому изъятию…Фарсом, не имеющим ни юридической, ни практической силы, назвали в Москве назначение Бориса Бабина новым «постоянным представителем президента Украины в Крыму».Владимир Путин заявил, что у него наворачивались слёзы на глаза в первое посещение Севастополя после вхождения Крыма в состав России. Слова главы государства передаёт портал LIFE.Разработчики Skype выпустили новую версию приложения для настольных компьютеров под названием Skype Preview, которая получила сразу несколько полезных возможностей.Сообщается, что один человек погиб и один ранен. Нападавший скрылся, его ищет полиция. Причины происшествия пока неизвестны, однако издание отмечает, что нападение могло стать результатом личного конфликта.