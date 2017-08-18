ДЕЛО СЛУЧАЯ
Пойманы серийные дачные воры
Сотрудники железногорской полиции задержали двух жителей Сосновоборска, подозреваемых в совершении краж из садовых кооперативов.
Поймать воришек удалось благодаря случаю. В дежурную часть полиции обратилась 57-летняя женщина с заявлением, что в ее садовом домике находятся посторонние. Об этом женщина узнала от соседей.
На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы, где застали двух ранее судимых, неработающих мужчин 1975- и 1984 года рождения. Один из злоумышленников оказался причастен к ранее совершенной краже из садового дома, откуда он похитил электроинструменты и продукты питания на сумму около 10 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям «Кража» и «Попытка кражи». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Материалы направлены в суд для рассмотрения.
Фото : uCoz
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