РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ

Общественная комиссия проверила ремонт дворов в Подгорном

В 2017 году в поселке Подгорный в программе «Формирование комфортной городской среды» участвуют 12 дворовых территорий. На данный момент ремонтные работы подрядной организацией «Главстрой» завершены.

Заместитель главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Латушкин и члены общественной комиссии по развитию городской среды провели выездное совещание и проверили качество выполненных работ.



- Во дворах было выполнено сплошное асфальтирование дорог, также частично заменили бордюрный камень и установили лавочки. У жителей были устные замечания по качеству асфальта. Специалисты независимой лаборатории провели исследования. Анализ материала показал, что качество асфальта соответствует всем техническим требованиям, - подчеркнула начальник производственно-технического отдела МП ЖКХ Светлана Балашова.

Отметим, общественная комиссия собирает отзывы и пожелания жителей многоквартирных домов, где проходит ремонт дворовой территории. По итогам опроса проводят работы по устранению мелких недочетов. Например, в некоторых дворах жители попросили изменить расположение скамеек.

По информации Муниципального портала