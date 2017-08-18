РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ
18.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 50 | Автор: Наталья Кокорина
Общественная комиссия проверила ремонт дворов в Подгорном
В 2017 году в поселке Подгорный в программе «Формирование комфортной городской среды» участвуют 12 дворовых территорий. На данный момент ремонтные работы подрядной организацией «Главстрой» завершены.
Заместитель главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Латушкин и члены общественной комиссии по развитию городской среды провели выездное совещание и проверили качество выполненных работ.
- Во дворах было выполнено сплошное асфальтирование дорог, также частично заменили бордюрный камень и установили лавочки. У жителей были устные замечания по качеству асфальта. Специалисты независимой лаборатории провели исследования. Анализ материала показал, что качество асфальта соответствует всем техническим требованиям, - подчеркнула начальник производственно-технического отдела МП ЖКХ Светлана Балашова.
Отметим, общественная комиссия собирает отзывы и пожелания жителей многоквартирных домов, где проходит ремонт дворовой территории. По итогам опроса проводят работы по устранению мелких недочетов. Например, в некоторых дворах жители попросили изменить расположение скамеек.
По информации Муниципального портала
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