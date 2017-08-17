НАРОДНАЯ ДОРОЖКА
17.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Татьяна Фирсова
В Железногорске завершается строительство дорожки вокруг озера
Последние штрихи доделывают работники КБУ в районе церкви. Ширина дорожки составляет от 2,7 до 4 м.
По итогам голосования, которое проводилось в соцсети Вконтакте, обустроили смотровую площадку с шикарным видом на озеро, лавочками из брёвен, цветочной пирамидой, пишет на своей странице в Facebook директор КБУ Николай Пасечкин. - Очень надеюсь, что с учётом близости к Храму это место станет знаковым для молодожёнов. Пока устанавливали ограждения несколько женщин, занимающихся скандинавской ходьбой, делали селфи. Ограждения поставили не только для безопасности, но и для молодожёнов, которые наверняка захотят повесить на них замочки счастья.
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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию на мариупольском направлении для обострения ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Далай-лама: Русские изменят мир
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает Далай-лама XIV. «Россия — великая нация.
На Землю обрушится сильная магнитная буря
Заведующий лабораторией Института земного магнетизма РАН Анатолий Белов заявил, что в сторону Земли направляется солнечный ветер из образовавшейся на поверхности Солнца корональной дыры. Об этом сообщает ТАСС.
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