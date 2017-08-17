ПРОЕЗД ЗАКРЫТ

В Железногорске закрыли сквозной проезд между школой № 100 и бассейном "Дельфин"

Автолюбители, таксисты годами пользовались этим проездом, нарушая правила дорожного движения, заезжая на пешеходный бульвар напротив учреждений.

Тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье школьников. В этом году с проблемой справились простым способом. По просьбе директора школы №100 Валерия Рыженкова сотрудники КБУ в местах сквозных проездов установили два желтых металлических ограждения. Работы были проведены накануне, 16 августа.

В новом учебном году и родители, и директор школы могут быть спокойны за своих детей. Автомобили больше не будут разъезжать по аллее.