ПРОЕЗД ЗАКРЫТ
17.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Наталья Кокорина
В Железногорске закрыли сквозной проезд между школой № 100 и бассейном "Дельфин"
Автолюбители, таксисты годами пользовались этим проездом, нарушая правила дорожного движения, заезжая на пешеходный бульвар напротив учреждений.
Тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье школьников. В этом году с проблемой справились простым способом. По просьбе директора школы №100 Валерия Рыженкова сотрудники КБУ в местах сквозных проездов установили два желтых металлических ограждения. Работы были проведены накануне, 16 августа.
В новом учебном году и родители, и директор школы могут быть спокойны за своих детей. Автомобили больше не будут разъезжать по аллее.
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает Далай-лама XIV. «Россия — великая нация.
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