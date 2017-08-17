ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 17 АВГУСТА
17.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 22 | Автор: Сергей Скляров
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
15 августа 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 17 августа
12 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите программу «Открытая студия» в четверг, 15 декабря
4 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияСмотрите «Открытую студию» на «Свежем телевидении» в понедельник, 7 декабря
14 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияСегодня в программе «Открытая студия» - пресс-секретарь, оперуполномоченный железногорского наркоконтроля НАТАЛЬЯ ВАЛЮХ
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Татьяна Зимина, в новости: ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Дмитрий, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН
Александр, в новости: УСНУЛ ЗА РУЛЕМ
Гость грэг, в новости: ЕСТЬ ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ?
Гость Грэг, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Пресс-служба, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
горожанин, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
Жека, в новости: ГОТОВЬ ЕЛИ ЛЕТОМ!
Татьяна Фирсова, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
НОВОСТИ ЧАСА
Барду Новикову предъявили окончательное обвинение
Барду Александру Новикову предъявили окончательное обвинение по делу о мошенничестве со средствами пайщиков кооператива «Бухта Квинс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию на мариупольском направлении для обострения ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Далай-лама: Русские изменят мир
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает Далай-лама XIV. «Россия — великая нация.
На Землю обрушится сильная магнитная буря
Заведующий лабораторией Института земного магнетизма РАН Анатолий Белов заявил, что в сторону Земли направляется солнечный ветер из образовавшейся на поверхности Солнца корональной дыры. Об этом сообщает ТАСС.
Открыто новое состояние вещества
Американские и немецкие физики открыли потенциально новое состояние находящейся в сильном магнитном поле нестандартной сверхпроводящей материи.
Барду Александру Новикову предъявили окончательное обвинение по делу о мошенничестве со средствами пайщиков кооператива «Бухта Квинс». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации
ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию на мариупольском направлении для обострения ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Далай-лама: Русские изменят мир
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает Далай-лама XIV. «Россия — великая нация.
На Землю обрушится сильная магнитная буря
Заведующий лабораторией Института земного магнетизма РАН Анатолий Белов заявил, что в сторону Земли направляется солнечный ветер из образовавшейся на поверхности Солнца корональной дыры. Об этом сообщает ТАСС.
Открыто новое состояние вещества
Американские и немецкие физики открыли потенциально новое состояние находящейся в сильном магнитном поле нестандартной сверхпроводящей материи.