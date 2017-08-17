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Утвержден уровень ЕГЭ для получения ежемесячных дополнительных выплат при

СКОЛЬКО НУЖНО БАЛЛОВ?

17.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Наталья Кокорина

Утвержден уровень ЕГЭ для получения ежемесячных дополнительных выплат при обучении в вузах Красноярского края

В соответствии с законом дополнительная финансовая поддержка в размере 5 тысяч рублей предоставляется студентам 1-3 курсов при условии обучения по направлениям подготовки, утвержденным Правительством региона, наличия высоких результатов ЕГЭ и хорошей академической успеваемости.

В 2017-2018 учебному году действие закона распространяется на 103 направления обучения.

Не менее 225 баллов необходимо набрать для получения ежемесячных выплат студентам, обучающимся по 14 направлениям: «Физика», «Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии», «Лесное дело», «Агрономия», «Ветеринария» и другим.

Не менее 240 баллов необходимо набрать студентам, поступившим на 70 специальностей, среди которых «Прикладная математика», «Строительство», «Программная инженерия», «Электроника и наноэлектроника», «Ядерные физика и технологии», «Мехатроника и робототехника», «Биотехнологии», «Инноватика», «Журналистика», «Педагогическое образование», «Народная художественная культура», «Педиатрия» и другие.

Пороговое значение в 260 баллов утверждено для 19 направлений подготовки: «Социальная работа», «Музыкально-инструментальное искусство», «Компьютерная безопасность», «Лечебное дело», «Правоохранительная деятельность», «Живопись», «Скульптура» и другие.

Перечень направлений подготовки с указанием пороговых значений результатов единого государственного экзамена можно уточнить в приемных комиссиях вузов региона.

По информации "ГиГ"



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