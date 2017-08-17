ПОПАЛА ПОД АВТОБУС
17.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 58 | Автор: Наталья Кокорина
По вине желтого автобуса пострадала женщина
ДТП произошло сегодня утром на остановке напротив магазина «Балтийский» (бывший «Сувениры»).
Со слов очевидцев стало известно, что автобус Горавтотранса №11 тронулся с остановки в тот момент, когда пожилая горожанка выходила из дверей. Водитель, собираясь отъехать, отвлекся и перестал смотреть в боковое зеркало, считают свидетели. И все это произошло одновременно с действиями пострадавшей, которая захотела выйти на остановке. Женщина выпала из автобуса.
Сейчас пострадавшая доставлена в КБ-51, где ее осматривают медики. По данному факту идет разбирательство. На месте ДТП работает ГАИ.
Источник "ГиГ" в контакте
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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию на мариупольском направлении для обострения ситуации в Донбассе, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Далай-лама: Русские изменят мир
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает Далай-лама XIV. «Россия — великая нация.
На Землю обрушится сильная магнитная буря
Заведующий лабораторией Института земного магнетизма РАН Анатолий Белов заявил, что в сторону Земли направляется солнечный ветер из образовавшейся на поверхности Солнца корональной дыры. Об этом сообщает ТАСС.
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Американские и немецкие физики открыли потенциально новое состояние находящейся в сильном магнитном поле нестандартной сверхпроводящей материи.