ПОПАЛА ПОД АВТОБУС

По вине желтого автобуса пострадала женщина

ДТП произошло сегодня утром на остановке напротив магазина «Балтийский» (бывший «Сувениры»).

Со слов очевидцев стало известно, что автобус Горавтотранса №11 тронулся с остановки в тот момент, когда пожилая горожанка выходила из дверей. Водитель, собираясь отъехать, отвлекся и перестал смотреть в боковое зеркало, считают свидетели. И все это произошло одновременно с действиями пострадавшей, которая захотела выйти на остановке. Женщина выпала из автобуса.

Сейчас пострадавшая доставлена в КБ-51, где ее осматривают медики. По данному факту идет разбирательство. На месте ДТП работает ГАИ.

Источник "ГиГ" в контакте