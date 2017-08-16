ГОТОВЫ ОБУЧАТЬ

В Железногорске завершилась приемка образовательных учреждений

Комиссия во главе с заместителем главы администрации по социальным вопросам Владимиром Фомаиди и руководителем Управления образования Валерием Головкиным проверила все дошкольные учреждения ЗАТО и 12 школ. В состав экспертной группы вошли также специалисты Управления образования, сотрудники полиции, медики и пожарные.

Особое внимание было уделено пожарной и физической безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, комфортным условиям для ведения образовательного процесса. Несмотря на экономические сложности, практически все образовательные учреждения к новому учебному году подготовились на пять баллов.

Во многих школах появились пандусы, отремонтированы учебные классы и вспомогательные помещения, облагорожена пришкольная территория. При поддержке администрации удалось полностью оснастить школы системой видеонаблюдения.

Руководитель Управления образования ЗАТО г. Железногорск Валерий Головкин:

- Все акты о готовности образовательных учреждений подписаны, это значит, что соответствующие условия для безопасного пребывания детей и сотрудников созданы. Есть все ресурсы: кадровый, учебники, организация питания, медицинское обеспечение. Отмечаем ответственность и личный вклад каждого руководителя и коллектива в создании комфорта и эстетики образовательных учреждений Железногорска.

Ответственный подход руководителей школ к профилактике дорожной безопасности детей отмечает инспектор по пропаганде железногорского ОГИБДД Марина Заверткина.

В школах организованы красочные агитационные стенды по дорожной безопасности с иллюстрациями ПДД для юных пешеходов.

Сегодня комиссия посетила лицей №102 имени академика М.Ф. Решетнева, школу №98, гимназию №91 имени М.В. Ломоносова.

Учреждения готовы к учебному сезону 2017-2018 года.

Фото Татьяны Зиминой