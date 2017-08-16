СРЕДА ОБИТАНИЯ
Железногорск посетила заместитель председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева
Наталья Рязанцева вместе с мэром города Вадимом Медведевым посмотрела, как идет строительство «Ленинградского бульвара», побывала в парке культуры и отдыха и обсудила возможную модернизацию клуба «Спутник».
По словам главы ЗАТО, скорее всего, старое здание будет снесено, а на его месте построят новое. Правда, вопрос требует не только длительного обсуждения, но и поиска инвестора.
Основная цель визита краевого чиновника - развитие городской среды. В правительстве края сейчас утверждаются планы развития городов. Один из них - «Железногорск город новых знаний и инноваций». Этот проект реализуется при поддержке губернатора Виктора Толоконского и Госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос».
Наталья Рязанцева рассказала и о новом проекте «Техно-школа», который будет внедряться с 1 сентября на базе Школы космонавтики. С ребятами будут работать профессора высших учебных заведений, у школьников появится возможность выезда на площадки красноярских вузов.
И третий проект, который представила журналистам заместитель председателя правительства Красноярского края, - «детский технопарк». Он будет создан на базе СЮТ. Старт проекта в 2018 году.
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