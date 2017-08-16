УЧЕБНИКИ-БЕСПЛАТНО
16.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 31 | Автор: Наталья Кокорина
К 1 сентября все муниципальные, краевые и негосударственные общеобразовательные учреждения Красноярского края обеспечат бесплатными учебниками по предметам обязательным для изучения
На покупку учебников из бюджета региона выделено 470 млн рублей. Об этом сообщает газета «Наш Красноярский край».
В прошлом году изменилась схема поставки учебников: теперь школы напрямую с издательствами заключают контракты на поставку необходимых именно им учебников.
В министерстве образования подчеркнули, что если в школах требуют деньги на покупку учебников, то родителям стоит сообщить об этом по телефону «горячей линии» 8 (391) 221-54-64.
Фото kronnews.ru
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