УЧЕБНИКИ-БЕСПЛАТНО

К 1 сентября все муниципальные, краевые и негосударственные общеобразовательные учреждения Красноярского края обеспечат бесплатными учебниками по предметам обязательным для изучения

На покупку учебников из бюджета региона выделено 470 млн рублей. Об этом сообщает газета «Наш Красноярский край».

В прошлом году изменилась схема поставки учебников: теперь школы напрямую с издательствами заключают контракты на поставку необходимых именно им учебников.

В министерстве образования подчеркнули, что если в школах требуют деньги на покупку учебников, то родителям стоит сообщить об этом по телефону «горячей линии» 8 (391) 221-54-64.

Фото kronnews.ru