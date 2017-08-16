"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

-«Целый склад находок». Оказывается, в Железногорске он есть. Недавно корреспондент «ГиГ» побывал там, где много велосипедов, колясок, потерянных документов и сумок.

-«Железногорский народный футбол». Как инициатива одного человека способна ну если не перевернуть мир, то хотя бы поднять «пивные животы» с дивана?

-«Увидела Бабкину, теперь и умереть не жалко». 90-летняя пенсионерка из Железногорска подарила цветы любимой народной артистке. Подробнее о концерте Надежды Бабкиной с уникальными снимками Александра Власова в очередном номере газеты.

Читайте газету "Город и Горожане"!