НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 15 АВГУСТА
16.08.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 70 | Автор: Сергей Скляров
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15 августа 2016 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 12 АВГУСТА
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Татьяна Зимина, в новости: ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Дмитрий, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙКИН
Александр, в новости: УСНУЛ ЗА РУЛЕМ
Гость грэг, в новости: ЕСТЬ ГОЛОВА НА ПЛЕЧАХ?
Гость Грэг, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
Пресс-служба, в новости: ХАКЕРСКАЯ АТАКА
горожанин, в новости: НОВЫЙ НАЗНАЧЕНЕЦ
Жека, в новости: ГОТОВЬ ЕЛИ ЛЕТОМ!
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Названа причина смерти Веры Глаголевой
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После четырехлетнего перерыва состоялось заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Может показаться, что Москва решила пересмотреть свою политику в отношении Латвии и полностью восстановить экономические связи.
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Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает «Московский комсомолец».
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии.
Названа причина смерти Веры Глаголевой
Источник, близкий к семье Веры Глаголевой, сообщил «Московскому комсомольцу» о смерти актрисы. Причиной смерти могло стать онкологическое заболевание
«Южмаш» прокомментировал разговор с пранкерами
Гендиректор украинского госпредприятия «Южмаш» Сергей Войт прокомментировал свой разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).
Кремль дает Латвии шанс
После четырехлетнего перерыва состоялось заседание российско-латвийской межправительственной комиссии. Может показаться, что Москва решила пересмотреть свою политику в отношении Латвии и полностью восстановить экономические связи.
Фото: «Бедная Саша». Ушла Глаголева
Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает «Московский комсомолец».