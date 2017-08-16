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АСТРОНОМИЯ НА "5+"

16.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 13 | Автор: Наталья Кокорина

В расписании старшеклассников с нового учебного года появится астрономия

Такое решение приняла министр образования и науки РФ Ольга Васильева, после того как к ней с соответствующей просьбой обратился Роскосмос.
Как сообщил «ГиГ» директор школы 95 Дмитрий Протопопов, железногорские дети действительно вновь будут изучать на уроках, как устроена Вселенная. Каждое учебное заведение принимает решение самостоятельно, в каком классе в расписании появится астрономия - в десятом или одиннадцатом.

Наука о звездах и планетах покинула школы почти десять лет назад. Все это время по этому предмету не выпускали учебников, не готовили учителей. Плачевные результаты проявились быстро - по данным ВЦИОМ, 30% опрошенных молодых людей поколения ЕГЭ убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. Что называется, приехали!

Дополнительного часа на астрономию в сетке уроков не предполагается. Новый предмет появится вместо, например, этики или чего-нибудь подобного, по которым не нужно сдавать ЕГЭ.

По информации "ГиГ"

Фото Аргументы и Факты



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