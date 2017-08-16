АСТРОНОМИЯ НА "5+"

В расписании старшеклассников с нового учебного года появится астрономия

Такое решение приняла министр образования и науки РФ Ольга Васильева, после того как к ней с соответствующей просьбой обратился Роскосмос.

Как сообщил «ГиГ» директор школы 95 Дмитрий Протопопов, железногорские дети действительно вновь будут изучать на уроках, как устроена Вселенная. Каждое учебное заведение принимает решение самостоятельно, в каком классе в расписании появится астрономия - в десятом или одиннадцатом.



Наука о звездах и планетах покинула школы почти десять лет назад. Все это время по этому предмету не выпускали учебников, не готовили учителей. Плачевные результаты проявились быстро - по данным ВЦИОМ, 30% опрошенных молодых людей поколения ЕГЭ убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. Что называется, приехали!



Дополнительного часа на астрономию в сетке уроков не предполагается. Новый предмет появится вместо, например, этики или чего-нибудь подобного, по которым не нужно сдавать ЕГЭ.

По информации "ГиГ"

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