ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

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15.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 9 | Автор: Татьяна Зимина

Железногорское ПАТП станет опытной площадкой для новой программы по оплате и обслуживанию пассажирских перевозок 

С инициативой внедрения современных технологий для комфортной и удобной оплаты проезда в городском и пригородном транспорте вышек местным властям разработчик ООО "Инфоком". 

Программа позволяет считывать льготные поездки, учитывать количество льготников, время поездки, общий пассажиропоток, загруженность отдельных маршрутов и другую статистическую информацию. Программное обеспечение позволит оплачивать поездки через социальные, банковские карты, через мобильное предложение на телефонах. 
На совещании-презентации, где присутствовали глава ЗАТО Вадим Медведев и глава администрации Сергей Пешков, руководитель ООО "Инфоком" Дмитрий Вилков рассказал в каких городах реализован его проект, это: Москва, Новосибирска и другие города. 
Железногорск, по мнению Вилкова, может стать отличной пилотной площадкой. После чего внедрять систему можно будет на территории всего Красноярского края. 
По словам Дмитрия Вилкова, кроме покупки программного обеспечения потребуются еще некоторые вложения для апгрейда общественного транспорта. Затраты могут составлять до 70 тысяч рублей на один автобус. МП ПАТП имеет более 140 единиц подвижного состава. 

Программное обеспечение «Инфокома» оплачивается отдельно. 
Насколько выгодно Железногорску такое предложения будут решать в администрации города совместно с ПАТП. Инициативу глава ЗАТО Вадим Медведев обещал обсудить и в минтрансе Красноярского края. С понедельника для начала было решено запустить тестовый маршрут, после недельной работы которого, проведут анализ данных, оценят удобство расчета за проезд для пассажиров. 
Какой маршрут станет тестовым «Свежее телевидение» и городское радио сообщить горожанам заранее.

 

Фото: Goodtech.ru



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