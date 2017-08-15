В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НАТАЛЬЯ ШОФ
15.08.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Наталья Кокорина
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 17 августа
Чем живет Центр Досуга? Какие масштабные проекты готовят в этом году для горожан? Что нового планируется на фестивале «Игры огня»? Об этом узнаем у заведующей отделом по работе с молодежью ЦД Натальи Шоф.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 17 августа в 12.30. По городскому радио программа прозвучит в записи в 13,20.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Вопросы по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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