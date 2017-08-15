В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НАТАЛЬЯ ШОФ

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 17 августа

Чем живет Центр Досуга? Какие масштабные проекты готовят в этом году для горожан? Что нового планируется на фестивале «Игры огня»? Об этом узнаем у заведующей отделом по работе с молодежью ЦД Натальи Шоф.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 17 августа в 12.30. По городскому радио программа прозвучит в записи в 13,20.



Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Вопросы по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.